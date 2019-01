I 22 convocati da Pioli per Chievo-Fiorentina: prima per Terracciano

Allenamento di rifinitura stamani per i viola al centro sportivo. Nel pomeriggio la partenza per Verona. Ecco i 22 scelti da Pioli per la sfida del Bentegodi

Rifinitura al centro sportivo per la Fiorentina in mattinata. Presente anche il DG Corvino a seguire l’allenamento da bordo campo in vista della trasferta di Verona. Lavoro a gruppi sulla parte aerobica e tecnica, dopo la parte all’interno della sala video, e quindi movimenti tattici a tutto campo e palle inattive. Come riporta il sito ufficiale gigliato, nel pomeriggio la squadra si trasferirà in veneto. Domani alle 12.30 (diretta su DAZN) la sfida Chievo-Fiorentina.

La lista dei viola in partenza per la trasferta di Verona: Benassi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Eysseric, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Thereau, Veretout.