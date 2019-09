A centrocampo Badelj e Pulgar coppia fissa, ma Montella ha molte alternative

Il tecnico viola predilige giocare con i due registi ma con la rosa a disposizione, anche a seconda dall’avversario, potrà variare la mediana viola

La nuova Fiorentina di Vincenzo Montella ruoto attorno a due elementi a centrocampo come Badelj e Pulgar, ma può vantare un gran numero di soluzioni alternative. Così se l’ex Lazio e l’ex Bologna saranno coppia fissa in un 4-2-3-1, come riporta il Qs-La Nazione, immaginando la Fiorentina del 4-3-3 (se, con la Juve, ad esempio, dovesse non farcela Pedro), sulla mediana viola a prendersi un (meritatissimo) posto sarà Castrovilli che fra i giovani viola è quello che può vantare la più alta percentuale di possibilità di promozione a titolare… intoccabile.