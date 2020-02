A.T.T., domani la raccolta fondi al Franchi prima di Fiorentina-Atalanta

L’A.T.T. domani sarà presente al Franchi per raccogliere fondi. In campo il braccialetto blu della solidarietà

Sabato 8 febbraio, in occasione della partita Fiorentina – Atalanta, i volontari dell’Associazione Tumori Toscana saranno allo stadio Artemio Franchi per raccogliere fondi destinati alle Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai pazienti della Toscana.

Per l’occasione tutti i tifosi, a fronte di un’offerta libera, potranno ricevere i Braccialetti Blu della Solidarietà, simbolo dell’affetto dei fiorentini per i malati di tumore curati dall’Associazione e per le loro famiglie.

“In occasione di questa importante partita – dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente dell’Associazione Tumori Toscana – tutti i tifosi avranno la possibilità di aiutare concretamente l’Associazione Tumori Toscana al fine di contribuire alla realizzazione del progetto Mai soli”.

“Sono certo – conclude il Dottor Spinelli – che i tifosi viola dimostreranno ancora una volta di avere un cuore grande e ringrazio l’ACF Fiorentina per l’ospitalità e per il suo continuo impegno nel sociale”.

Attualmente l’A.T.T. opera a Firenze, Prato, Pistoia e rispettive province, curando gratuitamente a domicilio oltre 300 pazienti ogni giorno grazie ad un’équipe polispecialistica composta da medici, psicologi, infermieri ed operatori socio sanitari.

Per informazioni o per diventare volontari dell’Associazione: ATT Firenze, Silvia Celli, tel. 055-24.66.666.