Acquisti e cessioni: il quadro completo del calciomercato della Fiorentina

Si è chiusa la sessione estiva del 2019 con i viola che hanno operato molto sia in entrata che in uscita

Sono 11 gli acquisti messi a segno dalla Fiorentina in questa sessione di mercato estiva. Ben tre di questi sono arrivati proprio nell’ultimo giorno: Pedro, Ghezzal e Duncan. Per quanto riguarda le uscite se ne sono andati quattro titolari. Di seguito il quadro delle operazioni della Fiorentina. Si ricorda che Zurkowski e Rasmussen erano stati acquistati e ufficializzati già nel mercato di gennaio.

ACQUISTI:

Ghezzal (Leicester) – Prestito con diritto di riscatto

Pedro ( Fluminense) – Acquisto da circa 14 milioni di euro più il 20% sulla prossima cessione

Duncan (Liverpool) – Acquisto a titolo definitivo dal Liverpool per 2,25 milioni di euro più il 20% sulla prossima cessione

Caceres (svincolato) – Contratto di un anno con opzione sul secondo

Dalbert (Inter) – Prestito secco

Ribery (svincolato) – Contratto di due anni

Pulgar (Bologna) – Acquisto a titolo definitivo da 10 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita

Badelj (Lazio) – Prestito oneroso con diritto di riscatto a 4 milioni di euro

Boateng (Sassuolo) – Acquisto definitivo per 1 milione di euro

Lirola (Sassuolo) – Prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro

Terzic (Stella Rossa) – Acquisto a titolo definitivo da 1,7 milioni di euro

CESSIONI:

Biraghi (Inter) – Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro

Simeone (Cagliari) – Prestito con obbligo di riscatto per un totale da 16 milioni di euro

Veretout (Roma) – Prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus

Vitor Hugo (Palmeiras) – Cessione a titolo definitivo per 5 milioni di euro

Graiciar (Sparta Praga) – Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina

Laurini (Parma) – Liberato a zero euro dalla Fiorentina

Lafont (Nantes) – Prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Controriscatto a favore della Fiorentina

Norgaard (Brentford) – Cessione a titolo definitivo per 4 milioni di euro

Saponara (Sampdoria) – Prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro

Hancko (Sparta Praga) – Prestito con diritto di riscatto