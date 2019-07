Lo spagnolo è uno degli attaccanti che piace ai viola, ma su di lui ci sono altre squadre del nostro campionato e fanno tutte le coppe

La Fiorentina segue Fernando Llorente, svincolato e libero di firmare con chi vuole dopo due stagioni al Tottenham.

Il suo agente, e fratello, Jesus Llorente a calciomercato.com ha parlato così: “La Fiorentina è sicuramente una possibilità per Fernando, hanno mostrato interesse, così come altre squadre di Serie A, dove ha ancora tanti estimatori, e questo ci fa molto piacere. Sicuramente i viola, ma anche altre squadre si sono mosse, come Lazio, Atalanta e Inter“.