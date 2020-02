Ag. Musso a FI.IT: “Il suo rendimento merito di tutta la squadra. Mai contattato dalla Fiorentina “

Le dichiarazioni del padre-agente del portiere argentino in forza nel club bianconero

Insieme a De Paul è l’elemento più importante dell’Udinese. Lo testimoniano i numeri e le tante voci di mercato. Juan Musso, con 8 clean sheet stagionali, si sta confermando su buoni livelli nella sua seconda stagione in Serie A. L’argentino è arrivato in Friuli sotto la gestione Pradè nell’estate 2018 dal Racing Avellaneda e dopo qualche mese di ambientamento si è preso una maglia da titolare ai danni di Scuffet, terminando la stagione con la salvezza e la convocazione da parte del ct Scaloni per la Copa América. Per commentare la sua esperienza in Italia, Fiorentina.it ha contattato in esclusiva Guillermo Musso, padre e agente dell’estremo difensore dei bianconeri:

Come commenta la stagione di Juan?

“Lui sta lavorando molto giorno dopo giorno. Credo che l’essere riuscito a non subire gol per 8 partite sia merito suo ma anche del lavoro della squadra. L’Udinese ha difensori molto bravi che lo aiutano e questo è importante. Rimanere imbattuto è una motivazione in più per lui. Questa è una stagione importante per lui e tutti gli argentini perché c’è la Copa América: sta cercando di mettersi in luce con il suo club per attirare l’attenzione di Scaloni”.

Nella Fiorentina c’è Pradè, il ds che lo ha portato in Italia: che ricordo ha di lui?

“Pradè l’ho conosciuto quando sono arrivato a Udine. Anche lui era appena arrivato all’Udinese. Non ho parlato molto con lui dopo quel momento, ma è stato uno di quelli che ha lavorato al trasferimento di Juan dal Racing”.

Cosa pensa della stagione della Fiorentina?

“Ha avuto un andamento un po’ irregolare ma ha buoni giocatori. Io guardo tutte le partite di Juan ma ovviamente cerco di seguire tutte le partite di Serie A. A inizio stagione con gli acquisti magari si pensava a una stagione migliore. Ha una squadra forte con giocatori come Pulgar e Pezzella, che è compagno di Juan in nazionale, oltre a buoni attaccanti come Chiesa, Cutrone e Vlahovic. Oltre ovviamente all’infortunato Ribery che è una stella mondiale”.

L’Udinese ha dimostrato di saper blindare i propri gioielli come dimostrato con De Paul: il futuro di Musso sarà bianconero anche per le prossime stagioni e ci sono mai stati dei contatti con i viola?

“La Fiorentina non mi ha mai contattato. Si trova molto bene con la società, però nel calcio ci sono delle situazioni. Lui non ha problemi a continuare la sua carriera all’Udinese, la città gli piace e si è ambientato bene. Però se arriverà un’offerta da altri club di Serie A o stranieri la valuterà insieme alla società. Se rappresenterà un passo importante per la sua carriera sicuramente la valuterà”.