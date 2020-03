Il direttore generale della Fiorentina: “Il 4 marzo commemoreremo Davide Astori al centro sportivo, tra di noi”

Queste altre dichiarazioni di Joe Barone ai microfoni di Rai Tgr Toscana: “La Fiorentina ha rispettato tutte le regole, la partita non si è giocata per una decisione presa dalla Lega. Noi rispettiamo tutti i componenti della Lega, ma chiediamo di essere tutti uguali. La Fiorentina vuole essere trattata come le altre squadre. Oggi come oggi tutto fa pensare che non sia tutto uguale. Rimborso? Chiederemo il rimborso perché abbiamo fatto tutto secondo le regole, penso sia giusto che veniamo rimborsati. Recupero? Non so quando recupereremo, ma l’importante è la salute del nostro Paese”.

ASTORI. “Il 4 marzo commemoreremo Davide Astori al centro sportivo, tra di noi”.

“Sappiamo che il consiglio di Lega ha bisogno di 72 ore per avere una riunione. Credo che oggi come oggi sia importante riunirsi prima di mercoledì, per risolvere il campionato di Serie A in un momento di emergenza. Chiediamo una riunione il più presto possibile”.