Ancora in piedi lo scambio Stepinski-Vlahovic. Ma sul serbo nessuna opzione di riscatto

Cessione per il giovane serbo, ma si parla solo di prestito secco: la Fiorentina non concederà opzioni

Per quanto riguarda l’attacco, si infittiscono i contatti tra i viola e il Chievo. Sul tavolo il futuro di Mariusz Stepinski, polacco del 1995. Nell’operazione potrebbe essere inserito il giovane Dusan Vlahovic che però la Fiorentina non è intenzionata a cedere a titolo definitivo. Anzi. Vorrebbe piazzarlo in Veneto per consentirgli di avere più spazio rispetto a Firenze, scrive stamani La Nazione.