Ancora Pioli: “Io sono un Normal One. Porterei volentieri Baggio a parlare con la squadra”

Altre dichiarazioni di Stefano Pioli a La Gazzetta dello Sport: “Chi mi definisce ‘brava persona’ nel senso di ‘non carismatico’ sbaglia: io sono un Normal One, una persona educata, rispettosa e semplice. Chiamai Roberto Baggio a Bologna per parlare con la squadra, e lo rifarei volentieri anche qui a Firenze. Roby era un tipo che viveva per gli scherzi, con me si limitò ad inchiodarmi le scarpe da tennis al pavimento. Trapattoni mi diceva che avevo 19 anni ma menavo come uno di 30, anche se alla Juve pesarono i tanti soldi con i quali mi avevano dovuto pagare. Tra tecnici magari non siamo amici, ma confrontiamo le nostre idee: Spalletti lo fece con me nel 2006, e poi io con lui. A Luciano invidio il fatto di non essere arrivato in corsa. Rifarei tutto, solo con la Lazio ho qualche rimpianto dovuto alla consapevolezza di non aver compreso appieno certe dinamiche. Io sono sempre stato un estimatore di “Tex”, le cui qualità (a cui mi ispiro) sono la chiarezza di idee per leggere le difficoltà, e la grande decisione nell’affrontarle”.