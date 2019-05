‘Arbitrometro’ della stagione: Fiorentina con 32 errori a favore e 19 contro

Lo studio di Fantagazzetta sugli errori arbitrali commessi nell’ultima stagione di Serie A vede la Fiorentina più favorita che penalizzata

Focus di Fantagazzetta sugli errori arbitrali commessi nella stagione di Serie A 2018-19. Secondo lo studio a firma Carlo Nesti, la Juventus è la squadra che ha beneficiato di maggiori errori a favore (40), mentre il Torino è stato il più penalizzato (49 errori contro).

Ecco lo studio che riguarda la Fiorentina:

DETTAGLIO

RIGORI

A FAVORE: 6

CONTRO: 6

ERRORI

A FAVORE: 32

Rigori a favore ingiusti: 4

2^gta : Fiorentina-Atalanta (2-0) – Arbitro: Valeri.Nell’azione contestata che decide la partita : Chiesa entra in area e rallenta per farsi “tamponare” da Toloi. L’impressione è che l’attaccante della Fiorentina si lasci andare prima del contatto , lieve, con il difensore dell’Atalanta. Valeri fischia il rigore e non va a rivederlo al monitor.

11^gta : Fiorentina-Roma (1-1) – Arbitro: Banti.Al’30 del primo tempo forti dubbi sul calcio di rigore assegnato da Banti alla Fiorentina per un contatto Olsen-Simeone : il portiere svedese in uscita bassa tra le gambe del cholito non tocca il pallone ma neanche l’attaccante, che prosegue la corsa, non fa nulla per saltarlo e con il piede destro impatta il volto del portite. La Roma protesta inutilmente.

25^gta : Fiorentina-Inter (3-3) – Arbitro: Abisso. Al 96′ cross di Chiesa che si è impossessato del pallone con un intervento probabilmente irregolare, viene intercettato D’Ambrosio , l’arbitro da buona posizione indica subito il dischetto , a velocita’ normale potrebbe starci , ma la rewiew smentisce la decisione del direttore di gara che non torna indietro.

34^gta : Fiorentina-Sassuolo (0-1) – Arbitro: Forneau. Il direttore di gara sbaglia a concedere il rigore alla Fiorentina per la reciproca trattenuta Peluso-Chiesa.

Rigori contro ignorati: 9

4^gta : Napoli-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Fabbri.All’8 il Napoli invoca un calcio di rigore, scontro dubbio in area viola tra Milenkovic e Mertens, il giocatore viola prova a raggiungere il pallone con la gamba sinistra, finendo di schiacciare il piede destro del belga. Episodio molto dubbio. Niente Var.

6^gta : Inter-Fiorentina (2-1) – Arbitro: Mazzoleni. Ci poteva stare un penalty per i neroazzurri, falloso il contatto D’Ambrosio – Miralles, c’e’ il tocco significativo di Miralles sul piede destro del terzino dell’Inter.

10^gta : Torino-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Fabbri. Nel finale in direttore di gara sorvola un contrasto aereo tra Biraghi e Belotti nell’area viola. Episodio contestato a lungo da Mazzarri nel post-gara.

13^gta : Bologna-Fiorentina (0-0) – Arbitro: Di Bello. Il Bologna reclama un rigore al ’43: cross di Calabresi e colpo di testa di Orsolini, ma nell’azione c’e’ un contatto molto dubbio tra Hugo e Santander che sfugge al direttore di gara.

16^gta: Fiorentina-Empoli (3-1) – Arbitro: Giacomelli. Due possibili rossi persi persi per strada : Noorgaard interviene a gamba alta e piede a martello su Traore’, tocca il retro dello scarpino avversario : “arancione”. – Piu’ brutto l’intervento di Benassi su Bennacer, il Var La Penna richiama l’attenzione di Giacomelli, per valutare se questo fallo sua da rosso diretto (e lo puo’ fare solo se convinto che sia cartellino rosso).

21^gta : Chievo-Fiorentina (3-4) – Arbitro: Chiffi.Manca un penalty al Chievo per l’entrata di Pezzella su Pellissier.

29^gta : Fiorentina-Torino (1-1) – Arbitro: Pasqua. Al’24 manca un rigore al Torino. Rincon scende sulla sinistra e crossa rasoterra per Belotti che in area piccola non riesca ad arrivare sulla palla , perche’ finisce a terra trattenuto da Vitor Hugo.

Poteva essere senzionata con il rigore questa irregolarita’.

32^gta : Fiorentina-Bologna (0-0) – Arbitro: Giacomelli.Al’76 l’intervento di Pezzella su Palacio, quest’ultimo non fa nulla per accentuare la caduta.

Punizioni a favore ingiuste: 0

Punizioni contro ignorate: 3

12^gta : Frosinone-Fiorentina (1-1) – Arbitro: Pasqua. Non sanzionata la spinta di Pjaca su Beghetto che colpendo di testa, sfiora l’autogol timbrando il palo.

25^gta : Fiorentina-Inter (3-3) – Arbitro: Abisso. Al 96′ cross di Chiesa che si è impossessato del pallone con un intervento probabilmente irregolare, viene intercettato D’Ambrosio , l’arbitro da buona posizione indica subito il dischetto , a velocita’ normale potrebbe starci , ma la rewiew smentisce la decisione del direttore di gara che non torna indietro.

26^gta : Atalanta-Fiorentina (3-1) – Arbitro: Guida. Al ’40 Ilicic fermato con una manata al volto al limite dell’area. Guida fa proseguire.

Fuorigioco altrui ingiusti: 0

Fuorigioco contro non segnalato : 0

Espulsioni a favore ingiuste: 0

Espulsioni contro ignorate: 9

2^gta : Fiorentina-Chievo (6-1) – Arbitro: Abisso. Fernandes graziato dal direttore di gara, gia’ ammonito , per un altro brutto fallo non viene piu’ sanzionato. E che fosse da rosso lo sancisce Pioli , che immediatamente lo sostituisce.

Ma la Fiorentina vinceva gia’ l’incontro per 3-0.

3^gta : Fiorentina-Udinese (1-0) – Arbitro: Giua. La Fiorentina ha avuto 3 giocatori “graziati” in questo match dal direttore di gara. Graziato Biraghi al’21 p.t. per un intervento su Pussetto, ma al’90 arriva il tardino giallo per il difensore gigliato. –

Gerson non sanzionato per uno sgambetto a De Paul e ammonito al’15 della ripresa per un intervento sempre al numero 10, bloccata una ripartenza, giallo sacrosanto ma con il precedente sarebbe scattata l’espulsione. – Al’41 Pezzella interrompe una papabile occasione da gol da rete dell’Udinese, al limite dell’area, il difensore viola solo ammonito, i bianconeri reclamavano il cartellino rosso.

9^gta : Fiorentina-Cagliari (1-1) – Arbitro: Giacomelli.All’8 della ripresa, gomitata maliziosa di Chiesa sulla schiena di Bradaric, non vista dal direttore di gara.

17^gta : Milan-Fiorentina (0-1) – Arbitro: Mariani. Al’34 della ripresa intervento di Vitor Hugo, gia’ ammonito su Calabria. “Graziato” dal direttore di gara.

18^gta : Fiorentina-Parma (0-1) – Arbitro: Fabbri. Ad un minuto dalla fine l’arbitro ammonisce Gerson , gia “graziato” pochi istanti prima per una manata volontaria.

20^gta: Fiorentina-Sampdoria 3-3 – Arbitro: Di Bello. Nella ripresa al’20 Milenkovic rischia il secondo giallo con un intervento al limite su Caprari. – Due minuti dopo un ‘entrataccia da “da codice penale” di Vitor Hugo , ma il direttore di gara nemmeno lo ammonisce.

Reti ingiuste assegnate: 1

29^gta : Fiorentina-Torino (1-1) – Arbitro: Pasqua. All’8 Simeone segna la rete

dell’1-0, l’assistente non segnala, Pasqua convalida la rete, ma la posizione dell’attaccante argentino e’ dubbia.

Reti altrui valide annullate: 0

Altro: 6

5^gta : Fiorentina-Spal (3-0) – Arbitro: Ghersini.L’abbaglio di Ghersini arriva a risultato chiuso sull’intervento di Kurtic su Pezzella è davvero clamoroso. Il Var

(Chiffi) lo salva , pero’ anche il giallo è esagerato.

10^gta : Torino-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Fabbri. Manca un cartellino giallo a Vitoh Hugo per un intervento pericoloso su Iago Falque da dietro . – Grave il vantaggio negato nel finale a Belotti, fischiando un fallo su Meite’.

18^gta : Fiorentina-Parma (0-1) – Arbitro: Fabbri. Al’3 Chiesa si lascia cadere a terra in cerca di un calcio di rigore, meriterebbe il cartellino giallo per simulazione (poi ammette l’errore con le scuse).

23^gta : Fiorentina-Napoli (0-0) – Arbitro: Calvarese. Il direttore di gara non fischia un fallo di Veretout su Zielinski.

35^gta : Empoli-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Irrati. Al’49 il direttore di gara fischia un mani di Krunic sulla trequarti che non c’e’.

ERRORI

CONTRO : 19

Rigori a favore ignorati: 9

6^gta : Inter-Fiorentina (2-1) – Arbitro: Mazzoleni. Il contatto Politano-Chiesa in area neroazzurra poteva essere sanzionato con un penalty.

8^gta : Lazio-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Orsato. Acerbi al ’44 tocca Simeone, ci puo’ stare il rigore, ma Orsato è convinto del contrario.

10^gta : Torino-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Fabbri.Manca un penalty anche alla Fiorentina per un mani in area del Torino, che scatenano le proteste di Simeone.

19^gta : Genoa-Fiorentina (0-0) – Arbitro: Massa. Al ’23 della ripresa l’episodio che fa infuriare la Fiorentina (espulso Pioli). Il pallone crossato da Chiesa sbatte prima sul piede e poi sul braccio molto largo di Veloso. Dubbi.

29^gta : Fiorentina-Torino (1-1) – Arbitro: Pasqua. Nell’area del Torino, il pallone rimbalza a terra e schizza sul braccio destro di Dijdji, gesto fortuito ma braccio non proprio aderente al corpo. I giocatori della Fiorentina protestano ma il direttore di gara non interviene , premiando l’involontarieta’.

32^gta : Fiorentina-Bologna (0-0) – Arbitro: Giacomelli. Al”75 Lyanco alza la gamba su Muriel , l’attaccante Gigiliato si lascia andare ma l’ostacolo del giocatore felsineo “c’e’”.

36^gta : Fiorentina-Milan (0-1) – Arbitro: Mariani. Rischia il turco Calhanoglu per una scivolato troppo irruente su Miralles. I Gigliati chiedono il calcio di rigore.

37^gta : Parma-Fiorentina (1-0) – Arbitro: Giacomelli. Al ’56 pestone di Gagliolo su Simeone nell’area del Parma, si gioca, rimangono dei dubbi. – Al’ 91 Chiesa cade in area sulla pressione di Gagliolo e anche in questo caso lasciar correre non convince.

Rigori contro ingiusti: 2

6^gta : Inter-Fiorentina (2-1) – Arbitro: Mazzoleni.Fischiato un “rigorino” pro Inter.

Cross di Candreva , Vitor Hugo è molto vicino ed ha il braccio sinistro largo. Il pallone appena sfiora la parte fra il palmo (polpastelli che si aprono ? Mah…), tanto che la palla non cambia la traettoria.

21^gta : Chievo-Fiorentina (3-4) – Arbitro: Chiffi.Non convince il rigore assegnato al Chievo (“quasi una compensazione”) al ’38 della ripresa , il mani di Gerson, il braccio del giocatore e’ attaccato al corpo.

Punizioni a favore ignorate: 0

Punizioni contro ingiuste: 0

Fuorigioco propri ingiusti: 0

Fuorigioco contro ingiusti: 0

Espulsioni a favore ignorate: 5

3^gta : Fiorentina-Udinese (1-0) – Arbitro: Giua. Nel recupero Teodorczyk salta con il gomito largo e colpisce Vitor Hugo , che sanguina, poteva starci il rosso.

6^gta : Inter-Fiorentina (2-1) – Arbitro: Mazzoleni. La mancata espulsione di Asamoah, gia’ ammonito rifila un calcione clamoroso a Chiesa, e’ stato graziato da Mazzoleni il difensore dell’Inter.

11^gta : Fiorentina-Roma (1-1) – Arbitro: Banti. Al’70 Fazio con la mano interrompe un rinvio di Pezzella. Pnizione ma niente giallo. Era gia’ ammonito, poteva scattare il cartellino rosso.

20^gta: Fiorentina-Sampdoria (3-3) – Arbitro: Di Bello. Al’46 Di Bello non fischia l’entrataccia di Murru su Simeone.

22^gta: Udinese-Fiorentina (1-1) – Arbitro: Orsato. Al’42 Mandragora interviene con il piede a martello su Pezzella, orsato opta solo per il cartellino giallo.

Espulsioni contro ingiuste : 0

Reti valide annullate: 0

Reti altrui ingiuste assegnate: 0

Altro: 3

23^gta : Fiorentina-Napoli (0-0) – Arbitro: Calvarese. Al’41 svista dell’assistente e del direttore di gara , c’era un calcio d’angolo per la Fiorentina, evidente la deviazione di Allan sul tentativo di Chiesa. – Un minuto dopo Chiesa viene colpito fallosamente da Zielinski, Calvarese fa proseguire.

27^gta : Fiorentina-Lazio (1-1) – Arbitro: Orsato. Un po’ severo il giallo a Simeone.