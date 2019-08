Argentina, tra i convocati oltre a Pezzella anche l’obiettivo viola De Paul

A settembre l’Albiceleste giocherà due gare amichevoli contro il Cile di Pulgar e il Messico

Ci sono cinque ‘italiani’ nella lista dei 27 convocati dell’Argentina per le amichevoli di settembre contro Cile e Messico. Il ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, ha scelto fra gli altri Paulo Dybala della Juventus, dove la Joya è sempre in bilico tra cessione e conferma, l’interista Lautaro Martinez, Joaquin Correa della Lazio, Rodrigo De Paul (obiettivo di mercato della Fiorentina) dell’Udinese e German Pezzella della Fiorentina. Assente Lionel Messi, squalificato dalla Conmebol per la condotta in Coppa America.

Questa la lista di Scaloni:

Portieri: Andrada (Boca Juniors), Armani (River Plate), Marchesin (Porto)

Difensori: Otamendi (Manchester City); Rojo (Manchester United), Balerdi (Borussia Dortmund), Pezzella (Fiorentina), Martinez Quarta e Montiel (River Plate), Figal (Independiente), Tagliafico (Ajax)

Centrocampisti: Acuna (Sporting Lisbona), Paredes (Paris SG), Rodriguez (America Mexico), Lo Celso (Tottenham), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Zaracho (Racing), Pereyra (Watford), Palacios (River Plate), Ocampos (Siviglia), Lanzini (West Ham), McAllister (Boca Juniors)

Attaccanti: Correa (Lazio), Lautaro Martinez (Inter), Dybala (Juventus), Gaich (San Lorenzo).