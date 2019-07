Arsenal-Fiorentina 3-0, la cronaca: Nketiah (doppietta) e Willock stendono i viola

Rivivi la sfida tra viola e Gunners attraverso la diretta testuale di Fiorentina.it

91′ Finisce qui la sfida del Bank of America Stadium. Netta sconfitta per i viola, che hanno fallito troppe occasioni sotto porta.

90′ Ammonito Xhaka per un intervento troppo duro ai danni di Zurkowski.

88′ TERZO GOL PER L’ARSENAL! SEGNA WILLOCK! Bel pallone filtrante di Lacazette, che trova il compagno in area, bravo a battere Terracciano con il mancino.

87′ Che occasione sprecata per Martinelli! Il brasiliano irride Beloko con un tunnel a centrocampo e parte da solo in contropiede. A tu per tu con Terracciano però manda di un soffio a lato.

86′ Doppio cambio per i viola: fuori Venuti e Sottil, dentro Koffi e Lakti.

83′ Montella ne cambia due: fuori Cristoforo e Ceccherini per Beloko e Hristov.

82′ Ammonito Maitland-Niles! Ottimo slalom di Sottil al limite dell’area, che resiste ad un paio di contatti e poi finisce a terra.

81′ Martinelli pericoloso! Il brasiliano riceve largo a destra in area dopo una ripartenza e calcia. Provvidenziale Hancko in chiusura.

78′ Sei cambi per l’Arsenal di Emery: fuori Jenkinson, Nketiah, Burton, Nelson, Monreal e Mustafi, rimpiazzati da Maitland-Niles, Ozil, Xhaka, Martinelli, Thompson e Medley.

77′ Lo speaker annuncia che sono quasi 35.000 gli spettatori presenti al Bank of America Stadium.

74′ L’arbitro chiama il ‘cool break’.

73′ Chiusura decisa di Hancko che atterra Willock. Il 28 dei Gunners si stava involando centralmente verso la porta.

71′ Cinque cambi per la Fiorentina: fuori Terzic, Saponara, Vlahovic, Benassi e Ranieri per Hancko, Eysseric, Simeone, Baez e Milenkovic.

65′ RADDOPPIO DELL’ARSENAL! Segna ancora Nketiah! Mkhitaryan va via sulla destra e crossa al centro dell’area. Lacazette è libero e invece di tirare allarga per Nketiah, che sigla la sua doppietta personale! Azione chiaramente viziata da un blocco falloso di Jenkinson su Cristoforo al limite dell’area. Accese le proteste dei giocatori viola!

63′ Ammonito Mkhitaryan per un fallo su Cristoforo.

62′ Diversi cambi per l’Arsenal. Escono Saka, Chambers e Olayinka. Al loro posto entrano Mkhitaryan, Sokratis e Willock.

60′ Partita di nuovo ferma per il ‘cool break’.

55′ Ammonizione per Terracciano! Il portiere anticipa in tuffo con i pugni Lacazette, ma è fuori dall’area e Deoliveira è costretto a estrarre il cartellino giallo.

53′ Arsenal pericolosissimo! Conclusione di Lacazette dal limite dell’area, Terracciano respinge corto e il pallone finisce sui piedi di Nelson, che da due passi manda di poco a lato.

51′ Prova a farsi rivedere in avanti l’Arsenal. Nelson si gira al limite dell’area e poi prova un tiro che finisce troppo centrale per impensierire Terracciano.

48′ Fiorentina di nuovo pericolosa a inizio ripresa. Benassi va via a Chambers e conclude con un sinistro sul quale Leno deve compiere un miracolo. La palla finisce in angolo.

45′ Diversi cambi a inizio ripresa per entrambe le squadre. Nella Fiorentina escono Dragowski e Castrovilli per Terracciano e Zurkowski. Per l’Arsenal Kolasinac e Martinez lasciano il posto a Lacazette e Leno.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ Ancora Fiorentina vicinissima al pareggio! Bellissimo tocco di prima di Saponara che smarca Vlahovic sulla linea del fuorigioco. Il serbo prova a battere Martinez con un colpo da biliardo d’esterno, ma il pallone sfiora il palo esterno e finisce sul fondo.

45′ Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro.

44′ Grande occasione per la Fiorentina! Lancio perfetto di Saponara che pesca perfettamente Sottil. Il destro dell’esterno viola da posizione decentrata viene deviato in angolo da Martinez.

43′ Ammonito Saponara! Il centrocampista viola scalcia con troppa irruenza Burton. Prima ammonizione della gara.

36′ La Fiorentina si rende pericolosa su calcio d’angolo. Colpo di testa di Ceccherini neutralizzato sulla linea da Nketiah!

31′ Partita ferma per il ‘cool break’. Le due squadre vanno a dissetarsi.

29′ Tentativo di cross basso dalla sinistra di Terzic, neutralizzato da Mustafi in scivolata.

26′ Ranieri salva i viola! Buco difensivo di Terzic, che si fa saltare da Nelson. Sfera in corridoio per Jenkinson, fermato dalla perfetta scivolata di Ranieri.

24′ Nketiah brucia in corsa Ceccherini e poi va alla conclusione da posizione defilata: il tiro è troppo debole per impensierire Dragowski.

21′ – Traversone pericoloso di Terzic sul secondo palo, ma Chambers è reattivo e anticipa Vlahovic mettendo in angolo.

18′ Ancora Arsenal pericoloso! Brutto rinvio di Cristoforo con il pallone che arriva a Olayinka: il suo destro finisce fuori.

16′ – GOL DELL’ARSENAL! Saka lancia Kolasinac sulla fascia con una sponda precisa. L’esterno bosniaco appoggia al centro, Cristoforo tocca solo il pallone rendendolo buono il pallone per Nketiah. Il giovane attaccante finta bene e batte Dragowski, mandando in vantaggio i suoi.

15′ Occasione per Ranieri! Corner di Saponara, ma il centrale non trova il giusto tempo. Colpo di testa debole che finisce tra le braccia di Martinez.

13′ Fiorentina vicinissima al gol! Ennesimo contropiede di Vlahovic, che si fa quasi tutta la metà campo avversaria e poi va alla conclusione. Martinez salva e Sottil non riesce a ribadire in porta il pallone da due passi.

11′ Si va vedere in attacco anche la Fiorentina. Vlahovic ruba un pallone a centrocampo e fa partire il contropiede. Il serbo poi scarica lateralmente per Sottil che va al cross. Al centro dell’area prova la deviazione di testa Saponara, ma il pallone finisce completamente fuori misura.

8′ Arsenal pericoloso! Saka recupera palla sulla trequarti e va alla conclusione. Deviazione di Ceccherini che per poco non beffa Dragowski.

2′ Vlahovic ruba un buon pallone e si lancia verso la porta. Prova anche la conclusione, ma viene neutralizzato da Mustafi.

1′ Partita iniziata!

INIZIO PRIMO TEMPO

00.05 – Lancio della monetina affidato alla stella della nazionale femminile USA Megan Rapinoe. Sarà l’Arsenal a cominciare.

23.45 – Squadre in campo per il riscaldamento. L’inno viola risuona al Bank of America Stadium.

L'inno di Narciso Parigi risuona al Bank of America Stadium 💜 Pubblicato da Fiorentina.it su Sabato 20 luglio 2019

23.40 – Poche sorprese nella formazione iniziale che scenderà in campo al Bank of America Stadium contro l’Arsenal. Come anticipato da Fiorentina.it, Vincenzo Montella punta su nove undicesimi della formazione titolare scesa in campo a Bridgeview contro il Chivas.