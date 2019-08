L’ex attaccante della Fiorentina sembra ormai pronto per una nuova esperienza, in Puglia

Sassuolo e Lecce hanno l’accordo per il trasferimento di Khouma Babacar alla corte di Liverani in Puglia. Ma ora è attesa la risposta del giocatore che dovrà dare o meno il suo ok al trasferimento.

In merito ha parlato a Sky Sport l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: “La trattativa è avanzata, sia per Babacar che per gli altri due ragazzi. Babacar avevamo già deciso di farlo partire in prestito, noi con il Lecce siamo già d’accordo. Ora deve decidere Babacar cosa vuole fare“.