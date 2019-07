Al momento Badelj costa troppo. La Fiorentina pensa di attendere ancora per abbassare le pretese laziali

Come riporta il Corriere Dello Sport, oltre a Biglia e De Rossi c’è sempre forte la candidatura di Milan Badelj per la mediana della Fiorentina. Il croato, oggi alla Lazio alla quale è approdato a costo zero dopo lo svincolo con il club viola, piace molto alla coppia Pradé-Montella che lo avevano portato a Firenze dall’Amburgo. Ma Lotito chiede 8-9 milioni di euro. E solo col tempo si potrà sperare in un abbassamento delle richieste del patron biancoceleste, perché nelle idee della Fiorentina il prezzo, al momento, è troppo alto per la valutazione tecnica che ne fa il club viola.