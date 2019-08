Badelj continua ad aspettare la Fiorentina. Trattativa non facile

Il croato già da settimane ha deciso che vuole dare la priorità ai viola, almeno ancora per qualche giorno con Pradè che sta già parlando con la Lazio

Milan Badelj vuole e aspetta la Fiorentina. Il croato già da tempo ha scelto di riservare una corsia preferenziale proprio alla sua ex squadra, rifiutando altre destinazioni. Ovviamente non potrà continuare fino a fine mercato visto che lo stesso Badelj è consapevole di non aver spazio nella Lazio.

Montella ha dato il suo ok al ritorno di Badelj e Pradè si è messo a lavorare con la Lazio già da tempo. Ad oggi però le parti sono abbastanza distanti. La Lazio vuole monetizzare un giocatore preso a parametro zero mentre la Fiorentina non ha intenzione di sborsare troppi soldi con la stessa motivazione dei biancocelesti (ovvero dover reinvestire su un giocatore perso a zero euro).

Questo è certamente l’ostacolo più ingombrante nella trattativa. La Fiorentina vorrebbe sì riportare Badelj a Firenze ma solo a certe condizioni. E allora serve aspettare ancora perché a questo punto più passano i giorni e più la posizione della Lazio può ammorbidirsi. La Fiorentina comunque guarda anche ad altri giocatori in quello stesso ruolo.