Badelj, fatta per il ritorno. Lascia il ritiro della Lazio, domani le visite mediche

L’ex capitano ha spinto molto per tornare a Firenze. Pradè lo ha accontentato: domani sarà a Firenze per le visite

È fatta per il ritorno di Badelj a Firenze. Raggiunto l’accordo tra la Lazio e la Fiorentina. Il giocatore croato lascerà il ritiro biancoceleste di Marienfeld con le visite mediche previste già per la giornata di domani con la squadra viola. Le due squadre hanno raggiunto l’accordo per un prestito con diritto di riscatto, con il giocatore che ha spinto per tornare nella squadra di Montella dopo una stagione al di sotto delle aspettative a Roma, riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.