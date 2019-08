Badelj, le cifre: prestito da 1 milione con diritto di riscatto a 4

Il centrocampista croato ha già lasciato il ritiro della Lazio in Germania, ed è in viaggio verso l’Italia. Le cifre del ritorno in viola.

Accordo tra Fiorentina e Lazio per Milan Badelj, con il giocatore già in viaggio verso l’Italia. Da Sky Sport arrivano le cifre dell’affare: il croato torna in viola con un prestito oneroso da 1 milione di euro, e diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Barone e Pradè, dopo i rifiuti di Nainggolan e De Rossi, stanno per regalare a Montella un rinforzo per il centrocampo, quel regista che l’allenatore cercava da diverse settimane. A Firenze dal 2014 al 2018, Badelj vede il suo ritorno a un passo.