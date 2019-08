Badelj torna ‘a casa’: mancano solo gli ultimi dettagli con la Lazio

L’ex capitano della Fiorentina ritorna a Firenze dopo un anno: la trattativa può sbloccarsi già oggi, secondo La Gazzetta.

Se ne era andato cercando una nuova sfida. Sta per tornare dopo aver capito che niente è come casa. Milan Badelj è vicinissimo a vestirsi nuovamente di viola. Così scrive La Gazzetta dello Sport. Il croato era arrivato a Firenze nel 2014 (sempre sotto la gestione Pradè-Montella) andandosene quattro anni più tardi a parametro zero. Passando dal ruolo di vice Pizarro ad elemento chiave e capitano della Fiorentina.

L’ADDIO. «Lascio il luogo che considero casa mia, dove ho trovato serenità, equilibrio e felicità perché non sono pronto a dedicarmi alla Fiorentina per sempre» scrisse in una lunga lettera ai tifosi in cui spiegava le motivazioni della separazione. Chiedendo scusa a tutti per la scelta data dal bisogno di cercare nuove sfide. Fu un addio da uomo vero dopo un periodo tragico. Pochi mesi prima infatti, era scomparso il suo grande amico Davide Astori dal quale aveva ereditato anche la fascia da capitano. Per tutto questo e molto altro, il ritorno a Firenze di Badelj rappresenta una storia che va oltre il pallone.

IN CHIUSURA. Devono essere limati alcuni dettagli tra i club, ma la volontà di Badelj è sempre stata ferrea. Parallelamente la Fiorentina in mezzo al campo ha bisogno di rinforzi ed il croato dovrebbe colmare la prima casella di centrocampista centrale. Trattativa che potrebbe sbloccarsi già oggi con i viola che spingono per un prestito oneroso con diritto di riscatto.