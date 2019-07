Badelj vuole solo la Fiorentina, ma trattare con Lotito non sarà facile

Il croato ha deciso: vuole tornare a Firenze in una società nuova, con idee nuove. Ma trovare l’accordo con la Lazio non è mai facile

Come abbiamo letto questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio Badelj guarda verso Firenze per un clamoroso ritorno. Ma a questo possiamo aggiungere che il croato ha deciso che vuole tornare alla Fiorentina e lavorerà con il suo entourage per questo. Badelj ha già iniziato a rifiutare le offerte che sono arrivate per lui perché vuole aspettare proprio i viola.

Badelj è quel regista che la Fiorentina sta cercando in questo mercato e può essere quindi la pedina giusta per risolvere alcuni problemi a Montella. Quasi sfumato Bennacer, con Biglia che lascia alcuni dubbi la Fiorentina vede di buon grado un ritorno di Badelj.

Ma la volontà di Badelj non basta perché tra il giocatore e la Fiorentina c’è la Lazio di Lotito, osso sempre duro in sede di trattativa. Pradè dovrebbe ricomprarsi un giocatore che giusto un anno fa ha lasciato Firenze a parametro zero e sicuramente la Lazio non lo lascerà partire gratis.

La Fiorentina può contare sulla forte presa di posizione di Badelj che vuole solo tornare a Firenze e questo magari può aiutare i viola, ma il rischio che questa operazione diventi un’altra telenovela lunga c’è.