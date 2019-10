Barone: “Stadio, valutiamo tutte le opzioni. Firenze? Primo passo importante, tanto da lavorare”

Il dirigente della Fiorentina ieri a Palazzo Vecchio per il vertice sullo stadio con il sindaco Nardella e i tecnici viola e del Comune.

C’era anche Joe Barone, oltre a Joseph Commisso, ieri all’incontro a Palazzo Vecchio con Dario Nardella e i tecnici per parlare di stadio. Dopo un paio d’ore, a fine incontro, Barone ha così parlato: «Al momento stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo, inclusa la Mercafir», riporta La Repubblica. «Siamo qui per parlare del futuro stadio. Il Comune ha fatto un primo passo molto importante, ora ce ne sono tanti altri dove si deve lavorare. Io sono qui per trovare un punto per fare lo stadio. Il lavoro è tanto».

A Toscana Tv Barone ha poi aggiunto: “Siamo a Palazzo Vecchio per arrivare a un processo veloce, dove c’è il controllo e i costi sono giusti. La Fiorentina ha bisogno di uno stadio al più preso possibile”.