Barone: “Vogliamo far crescere la Fiorentina in Toscana. C’è grande fiducia”

Il dirigente viola ha parlato a margine del primo allenamento della squadra di Montella nel ritiro in Toscana

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dal ritiro di Montecatini:

“La squadra è qui, in questa bellissima città, i ragazzi stanno lavorando per prepararsi alla Coppa italia e al campionato. Daniele sta lavorando sempre sul mercato ed è arrivato qui pochi minuti fa. C’è grande fiducia, gli abbonamenti vanno abbastanza bene, tanto entusiasmo anche fuori Firenze. Vogliamo far crescere la Fiorentina in Toscana e piano piano ci stiamo riuscendo. Abbiamo ottimi giocatori in rosa cresciuti nel settore giovanile, pian piano lavoriamo sul mercato. Boateng e Chiesa? Due ottimi giocatori, anche Lirola. Abbiamo una squadra piena di orgoglio, di giocatori che faranno bene”.