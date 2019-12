Barone: “Vogliamo rivedere la Viola di inizio stagione. Massima fiducia in Pradè”

Il direttore generale della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa della scelta di Beppe Iachini come nuovo allenatore.

Parla così Joe Barone nella conferenza stampa di presentazione di Beppe Iachini: “Da parte di Rocco, che abbiamo sentito pochi minuti fa, un saluto dalla sua famiglia a tutti. La Fiorentina vuole ringraziare Montella per la serietà e per l’impegno. Una scelta dolorosa ma necessaria, vogliamo rivedere la Fiorentina ammirata ad inizio stagione. Occorreva una scelta importante, abbiamo scelto Iachini con Rocco, Pradè, Antognoni e Dainelli. È la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi, un concetto molto particolare per Rocco, per me e per la Fiorentina. Giuseppe è uno che è legato alla città, alla tifoseria, allo stadio. Sappiamo il massimo impegno che mette nel suo lavoro”.

MERCATO. “Sappiamo che dobbiamo intervenire a gennaio per migliorare la rosa. Ripeto che abbiamo massima fiducia in Pradè e nel lavoro che sta portando avanti. Abbiamo iniziato con 75 giocatori, abbiamo una rosa molto molto giovane, un progetto basato sul futuro e sulla crescita di questa Fiorentina. Siamo sulla strada giusta e abbiamo bisogno di pazienza”.

PERCORSO. “Se abbiamo scelto Iachini è perché lo vogliamo nel nostro percorso. Abbiamo una squadra capace, ci vogliono dei ritocchi. Domani faremo una riunione per vedere come e dove intervenire, ma come ha detto Iachini ci sono tante cose che il mister e il suo staff devono valutare”.

SCOUTING. “Per la Toscana lo scouting esiste. Ci sono dei cambi nel settore giovanile, a gennaio faremo l’annuncio del nuovo responsabile del settore giovanile. Stiamo vedendo giocatori a livello toscano e nazionale, il futuro sarà il nostro centro sportivo. La Toscana per la Fiorentina è un mercato sul settore giovanile molto importante, è il nostro territorio. Siamo l’unica squadra che gioca in A, stiamo lavorando per costruire una Fiorentina che, una volta fatto il centro sportivo, possa accogliere questi ragazzi”.