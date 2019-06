Bennacer può essere il primo acquisto della nuova Viola. Montella e il ruolo ‘alla Pizarro’…

Accordo tra i club, ora la parola spetta al giocatore. L’Aeroplanino in pressing sul regista, al centro della ripartenza viola.

A centrocampo il primo nome sulla lista dei viola è quello di Bennacer, scrive La Repubblica. La prossima potrebbe essere la settimana decisiva. La Fiorentina è da tempo in pressing sull’algerino, impegnato in Coppa d’Africa. In Italia i viola sono in pole position da tempo. C’è ancora un ostacolo rappresentato dal Lione. La Fiorentina ha piazzato lo scatto grazie anche al pressing di Montella, che in Bennacer vede il giocatore ideale per far partire la manovra. Una sorta di Pizarro.

RICHIESTA. L’Empoli chiede 12 milioni, ma la Fiorentina è pronta a soddisfare le richieste azzurre, anche perché non può permettersi di far passare troppo tempo. In linea di massima tra i due club c’è già un accordo. Ora la parola spetta al giocatore che nei prossimi giorni dovrà dare una risposta. Si respira fiducia e c’è la sensazione che possa essere lui il primo acquisto della nuova Fiorentina.

ALTERNATIVE. Esistono anche piste alternative, che vengono tenute in considerazione ma che non sono così calde. Biglia piace e magari potrebbe essere inserito nell’operazione Veretout, anche se ci sarebbe da lavorare e non poco sull’ingaggio. C’è anche un’idea Badelj, in uscita dalla Lazio. La difficoltà è rappresentata dal presidente Lotito. La sua è una bottega molto cara, nonostante l’ex viola quest’anno abbia trovato davvero poco spazio.