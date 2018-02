WIndossare la maglia viola è per me un onore, Firenze è sicuramente un passo importante della mia carriera. Ora dobbiamo dare di più. Pioli è uno dei migliori allenatori che ho avuto. Diego e Andrea Della Valle? Quando li abbiamo incontrati si sentiva che c’era il capo. Sono vicini e tengono a oi come se fossimo figli”. Così Cristiano Biraghi intervistato da Toscana Tv.