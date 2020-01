Bologna viola: la carica dei 2500 a sostenere la Fiorentina

Già 2100 biglietti venduti per il settore ospiti del Dall’Ara, si punta a quota 2500. La carica dei tifosi nel momento difficile.

Sono già 2.100 i biglietti del settore ospiti del Dall’Ara venduti, su una capienza totale di 2.500. Firenze si prepara a colorare di viola l’Appennino, pronti tutti a sospingere la Fiorentina nel giorno del battesimo di Beppe Iachini alla guida del club in cui ha giocato per 149 partite (in tutte le competizioni).

SOSTEGNO. La città, dopo gli ottomila intervenuti al primo allenamento dell’anno, a porte aperte, continua a far sentire il proprio sostegno: c’è voglia di tornare a centrare un successo che manca ormai da troppo tempo (30 ottobre, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo) e di cominciare a scrollarsi di dosso le tossine negative dell’anno vecchio.

BOLOGNA VIOLA. Sia chiaro, l’affetto della tifoseria non è mai venuto meno: anche in trasferta, i numeri sono sempre stati importanti, specie nelle realtà più vicine alla Toscana. Un po’ per l’orario (12:30) e per il giorno di festa, anche Bologna verrà presa d’assalto e nel corso delle ore si potrebbe arrivare ad una spedizione di quasi tremila sostenitori.