Borja Valero-Genoa, pista che si raffredda. La Fiorentina resta un’ipotesi

Si raffredda la pista che vedeva lo spagnolo vicino alla società ligure. Resta viva l’ipotesi Fiorentina, ma l’ingaggio è un problema

Nei giorni passati si era parlato di un interessamento del Genoa per Borja Valero. Invece, secondo quanto riporta passioneinter.com, l’ipotesi Grifone non sta prendendo quota. La società ligure, infatti, non sembra intenzionata a trattare il giocatore: fonti interne al club smentiscono interessamenti e contatti fra le parti. La pista, al momento, appare difficilmente praticabile.

Resta viva l’ipotesi della Fiorentina, che riporterebbe volentieri in Toscana il centrocampista, arrivato in Italia proprio con la maglia viola. L’ingaggio, però, rappresenta comunque un ostacolo non facilmente superabile. Le parti restano al lavoro per trovare una soluzione.