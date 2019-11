Cagliari-Fiorentina: sfida in Sardegna con vista sull’Europa

Alle 12,30 i viola giocano in Sardegna una gara che vale punti importanti anche e soprattutto in chiave Europa

Attualmente la Fiorentina si trova all’ottavo posto con 16 punti. Il Cagliari invece è al sesto posto con 21 punti (appaiato però con Lazio e Atalanta). Nel mezzo tra gigliati e rossoblu c’è un Napoli in grande difficoltà.

Dunque Cagliari-Fiorentina acquista anche una connotazione europea. Le squadre si giocheranno punti importanti per restare agganciati al treno Europa. La Fiorentina punta al Napoli e ad accorciare proprio sul Cagliari. I sardi invece vogliono restare attaccati al treno per la Champions League.

Ecco perché Cagliari-Fiorentina diventa una partita molto interessante da seguire anche per chi non è tifoso di una o dell’altra squadra. I viola cercano la vittoria in trasferta prima della sosta per vivere queste due settimane di stop guardando proprio all’Europa.