Qui Cagliari, in gruppo Pavoletti e Thereau. Domani Maran in conferenza stampa

La squadra sarda continua gli allenamenti in vista dell’anticipo di venerdì conto i viola

Come riportato dal canale mediatico rossoblù, si è svolto un nuovo allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di venerdì sera alla Sardegna Arena contro la Fiorentina.

Seduta aperta dall’analisi video. A seguire, la parte tecnico-tattica sul campo: sviluppi delle situazioni offensive ed esercitazioni sui calci piazzati e le conclusioni in porta. Si sono allenati con la squadra Leonardo Pavoletti e Cyril Théréau. Kiril Despodov e Luca Pellegrini hanno svolto un lavoro personalizzato per smaltire un affaticamento muscolare. Lavori individualizzati per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Lucas Castro.

Domani mattina il Cagliari sosterrà un’altra sessione di allenamento. Al termine, alle 12.40, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro la Fiorentina.