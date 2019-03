Il Cagliari sa vincere solo in casa, ma la Fiorentina non può più sbagliare

Da una parte il rendimento in trasferta con l’ultima, e unica, vittoria dei sardi in trasferta risale al 2 settembre. Dall’altra quello in casa con sole due gare perse

Venerdì sera la Fiorentina andrà a far visita a un Cagliari che in casa ha un cammino molto interessante. La squadra di Maran, infatti, ha perso solamente due volte in questo campionato in Sardegna contro Atalanta e Napoli.

In trasferta non vince mai ma a Firenze riuscì a strappare un pareggio.

La Fiorentina dunque venerdì sera dovrà stare molto attenta perché il Cagliari in casa diventa una squadra ostica e temibile per tutti gli avversari. I viola però devono dimostrare di essere ancora in palla e di poter dire la loro in un campionato che sta un po’ sfuggendo di mano.

Non sarà facile vincere in Sardegna ma se la Fiorentina vuole dare un segnale di vita deve almeno fare una prestazione da squadra vera per portar via più punti possibile.