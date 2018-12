Cagni: “Fiorentina con il freno a mano tirato per paura. Manca un leader”

L’ex allenatore dell’Empoli ha parlato della gara di domenica prossima contro i viola a Firenze

Gigi Cagni ha allenato l’Empoli oltre dieci anni fa e a Radio Bruno ha parlato degli azzurri di Iachini e della Fiorentina di Pioli: “Ormai hanno fatto diventare il calcio una scienza, ma i numeri non c’entrano niente, contano i giocatori forti e basta.

La bravura di ogni allenatore è quella di far giocare i giocatori nel ruolo giusto, fine, non devono fare altro.

Fiorentina? E’ una squadra giovane e deve giocare libera, senza pensieri, perché tanto la squadra è questa e non si può pensare che possano fare 50 gol. Chiesa e Simeone non sono due bomber e siccome è stata costruita così non si può pensare di fare chissà cosa.

La Fiorentina si deve liberare la mente, ha il freno a mano tirato per le paure. Manca una persona carismatica dentro lo spogliatoio. I giocatori devono divertirsi a fare questo sport“.