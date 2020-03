Caos rinvii, Barone alza la voce. Contatti con Lotito

Mercoledì assemblea straordinaria: si decide su Udinese-Fiorentina. Il calendario viola rischia di farsi intasato a maggio.

Quando sabato Iachini è stato informato del rinvio della partita con l’Udinese la reazione è stata più o meno questa: «Va bene, basta che non la prendiamo in tasca». Il concetto si sposa alla perfezione con l’incertezza che vivono squadra e società, scrive il Corriere Fiorentino. E se in un primo momento la Fiorentina si era tutelata rifiutandosi di recuperare due giorni più tardi, o l’undici marzo, adesso il club alza la voce. «Siamo partiti per Udine perché la Lega ci aveva assicurato che avremmo giocato, ma nessuno avrebbe dovuto giocare — ha commentato il dg viola Joe Barone ieri alla Rai — O giocano tutti o non gioca nessuno. Questa situazione non è accettabile e per questo chiederemo il rimborso del viaggio».

CONTATTI. L’obiettivo è mettersi al riparo da un finale di campionato falsato il prima possibile. In una giornata in cui la Fiorentina ha avuto più di un contatto con altri club come la Lazio del presidente Lotito, si sono rincorse le ipotesi di date alternative per i rinvii, da un turno infrasettimanale in settimana fino a uno slittamento della gara con il Brescia, in programma domenica alle 12,30 al Franchi senza che si sia deciso se a porte aperte o chiuse. Sarà decisiva l’assemblea straordinaria che il Consiglio di Lega ha indetto per mercoledì, dopo che ieri non si sono placate le polemiche.

CALENDARIO. Il rinvio di Udinese-Fiorentina resta un mistero anche alla luce della richiesta del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, di chiudere le scuole fino all’8 marzo per i primi casi d’infezione e sulla scia delle decisioni prese dal Governo. Da domenica a fine aprile i viola giocheranno cinque volte al Franchi (Brescia, Sassuolo, Cagliari, Verona e Torino) e tre in trasferta (Lazio, Parma e Lecce) mentre se fosse confermato il recupero a maggio sarebbero quattro le gare fuori casa (Inter, Roma, Udinese e Spal) a fronte dell’unica sfida interna con il Bologna. Rientro di Ribery a parte un quadro poco rassicurante che obbliga tutti a premere sull’acceleratore adesso per non trovarsi in apnea nel momento decisivo.