Carovana viola verso Ferrara: una scia di 1500 tifosi a sostenere la Fiorentina

Settore ospiti del Mazza già esaurito da venerdì: rinnovato ottimismo tra i tifosi, in tantissimi a seguire in trasferta la Fiorentina.

Tre punti per lottare per un posto in Europa League. Obiettivo necessario ma non facile a Ferrara, i primi a crederci sono i tifosi viola. Oggi al Mazza saranno in 1500 a sostenere la Fiorentina. Molti raggiungeranno lo stadio della Spal con i pullman organizzati dall’Accvc e Atf ma in diversi arriveranno a Ferrara con mezzi propri. Un bell’esodo di tifosi viola lungo l’autostrada che collega la Toscana e l’Emilia Romagna, favorita anche dalla vicinanza della trasferta e anche per l’inizio della partita. Così scrive La Nazione.

RINNOVATO OTTIMISMO. Il settore ospiti risultava già esaurito venerdì pomeriggio. Segno evidente che c’è un ritrovato entusiasmo nella tifoseria viola attorno alla Fiorentina. Anche perché nel frattempo Chiesa e compagni hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e la stagione dei viola può prendere decisamente un verso più che positivo.