Casini: “Variante urbanistica per c.s. il 30 gennaio. Costi? Commisso ne è al corrente” (VIDEO FI.IT)

Il sindaco di Bagno a Ripoli ha parlato al termine della riunione della commissione urbanistica per il nuovo centro sportivo

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentina.it, a margine della riunione della commissione urbanistica per il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Quello di stasera è un importantissimo passaggio di avvicinamento per l’adozione della variante per il nuovo centro sportivo. Variante che sarà adottata il prossimo 30 gennaio, solo dopo pochi mesi dall’acquisto delle aree da parte della Fiorentina e della presentazione pubblica del progetto, avvenuta lo scorso 28 novembre. Penso sia un passaggio importante e un segno di efficienza amministrativa del sistema italiano, della regione Toscana, della città metropolitana fiorentina. Bisogna fare i complimenti anche alla Fiorentina stessa per aver presentato il progetto, credo sia un bel segnale per la città che, a 7-8 mesi dall’acquisto della nuova società, siamo già ad adottare una variante urbanistica per una nuova struttura”.

PROSSIMO PASSO. “Il ‘fast fast fast’ del Presidente Commisso è stato messo in atto. L’obiettivo rimane quello di metà settembre per il rilascio del permesso a costruire. Contiamo di ottenere l’approvare il finale della variante entro giugno-luglio. Speriamo di anticipare ulteriormente, ma siamo molto soddisfatti”.

SULLE OSSERVAZIONI PORTATE. “Sono tutte degne di nota, da approfondire e da ascoltare. Alcune sono state prese in considerazione, tante mi sembrano di buonsenso. Non rallentano il progetto”.

SUI COSTI PER LA FIORENTINA. “Commisso è al corrente dei costi (2,5 milioni tra oneri e contributi)? I dati sono già stati presentati al Presidente, sono costi di legge necessari, il confronto non è mai mancato. Credo che sarà contento del passaggio formale del 30 gennaio. 2,5 milioni? Forse anche qualcosa di più, ma il Presidente è al corrente di tutto”.