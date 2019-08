Caso: “Badelj sarebbe fondamentale per la Fiorentina. Stravedo per Lirola”

L’ex viola ma anche ex Lazio ha parlato del croato che potrebbe tornare a Firenze ma anche del terzino spagnolo appena arrivato da Montella

Domenico Caso, ex giocatore della Fiorentina ed ex anche allenatore, a Radio Bruno ha parlato anche del calciomercato dei viola: “Badelj? A Firenze ha fatto bene e siccome non ci sono grandi giocatori in giro per il ruolo di regista credo che per Montella sia fondamentale un giocatore come lui. Penso che sarebbe un ritorno ben gradito.

Alla Lazio ha giocato poco ma quando l’ha fatto ha dimostrato di essere un giocatore importante. Era difficile trovare spazio in una rosa come quella di Simone Inzaghi con tanti ottimi giocatori a centrocampo.

Ripeto visto cosa offre oggi il mercato Badelj sarebbe un affare. Io stravedo anche per Lirola, giocatore che ho seguito dai tempi della Juventus quando giocava nelle giovanili. Anche l’arrivo di Boateng può essere fondamentale per il gioco di Montella”.