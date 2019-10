C’è l’Udinese, la partita di Pradè: “Li conosco bene, sarà durissima”

L’addio ai bianconeri e il ritorno in viola in estate, fino al tentativo per De Paul. E’ riuscito a trattenere Chiesa e a prendere il fenomeno Ribery.

C’era il richiamo della Fiorentina, ma anche la consapevolezza che a Udine non avrebbe potuto incidere come avrebbe voluto: per questo Daniele Pradè ha lasciato il Friuli dopo una sola stagione. E’ tornato in riva all’Arno dove ha centrato il colpo Ribery. Nella settimana che porta alla sfida con l’Udinese, però, preferisce non lasciarsi andare a dichiarazioni se non per “fare un caloroso saluto a tutti i friulani” tramite il Messaggero Veneto a cui anche spiega: “Conosco bene l’Udinese e i suoi giocatori. Per la Fiorentina sarà una sfida durissima”.

COLPI. In estate ha cercato di portare De Paul in viola. Quando era a Udine, ha convinto Okaka ad accettare il bianconero; ha voluto D’Alessandro e soprattutto Mandragora. A Firenze ha convinto Chiesa a rimanere e ha messo a segno il colpo Ribery. Quella di domenica sarà davvero la sua partita, riporta Udineseblog.it.