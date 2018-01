Ceccarini: “Viviani e Cataldi profili per giugno. Olivera-Cagliari non decolla”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Blu. Queste le sue parole: “Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza, i profili di Cataldi e Viviani sono da seguire per giugno. Il primo è valutato sui 10 milioni dalla Lazio, l’altro a giugno potrebbe essere riscattato dalla Spal per 3 milioni. Adesso si cercherà un’alternativa a Olivera, anche se la cessione al Cagliari non decolla. Ma non è facile muoversi senza budget e con la formula del prestito. Babacar? Non si può cederlo senza avere un’alternativa”.