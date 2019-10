Di Chiara: “Il 4-3-3 può essere una soluzione importante al 3-5-2. Su Venuti e Sottil…”

Le dichiarazioni dell’ex terzino viola in vista della partita di questa sera al Mapei Stadium

Alberto Di Chiara, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno in vista della partita con il Sassuolo:

“Montella sa quello che ha a disposizione ed è riuscito a trovare una soluzione per trovare la quadra con il 3-5-2. Infortuni e squalifiche ci sono sempre in un campionato e come ha sempre detto lui, è bene avere in valigia altre soluzioni. Un allenatore bravo è quello che riesce a cambiare modulo anche a seconda delle partite e dei giocatori a disposizione. Venuti deve cercare di entrare meglio nelle dinamiche di questa squadra e stasera ha un’occasione importante. Con il Sassuolo è una bella prova. Il fatto di poter vedere vari giocatori che sono stati impiegati poco può essere quello che ti può servire per proseguire questo percorso, con alternative valide. Può essere un’opportunità per vedere la squadra con un modulo diverso dal 3-5-2 che iniziava ad essere un po’ troppo conosciuto. Inoltre devi mettere in conto che non puoi giocare sempre con Ribery e Chiesa da qui alla fine del campionato, per farli rifiatare o per squalifica come nel caso del francese. Il 4-3-3 può essere una soluzione valida”.

SOTTIL. “Deve stare attento. Contro la Lazio è entrato a freddo e di conseguenza bisogna mettere sul piatto della bilancia anche questo fatto, ovvero che non ha mai giocato in quella posizione. La duttilità mentale che deve avere un giocatore è quella di adattarsi ad alcune circostanze: bisogna cercare di essere intelligenti e pensare alla fase difensiva per poi sfruttare le sue qualità che sono quelle di saltare l’uomo, andare sul fondo e tenere la palla più lontano possibile dalla propria metà campo. Questo non gli è riuscito anche perché dalla sua parte la Lazio ha pressato e ci ha creduto fino alla fine. Colpevolizzarlo in maniera diretta può essere troppo, perché comunque ha delle doti e caratteristiche forse per non coprire tutta la fascia ma per cercare la sua scaltrezza e il suo guizzo nel saltare l’uomo dalla metà campo in su”.