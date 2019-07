Chiesa dirà a Commisso che cerca nuove sfide. Ma se ritenuto incedibile, resta a Firenze

Altro stile per la famiglia Chiesa rispetto ad illustri predecessori: nessuno scontro, se per la Fiorentina è incedibile, rimane

Il biglietto aereo è già pronto. La Fiorentina aspetta Federico Chiesa a Chicago il 16 mattina. Il gioiello viola ha preso atto della richiesta della società. E si aggregherà ai suoi compagni per il torneo International Champions Cup. La famiglia Chiesa ha deciso di evitare qualsiasi contrasto con il club. Niente a che vedere con il certificato medico che un altro Federico, il non troppo amato ex Bernardeschi, inviò per non presentarsi in ritiro a Moena nel luglio 2017. Lo aspettava la Juve. E lui decise di chiudere la porta in faccia ai Della Valle. E lo stesso anno Nicola Kalinic arrivò addirittura a inventarsi un furto nella sua abitazione in Croazia per allontanarsi dal ritiro trentino e rendere più forte la sua volontà di trasferirsi al Milan, scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Fede e i suoi genitori hanno un altro stile. E la scelta di partire per gli Stati Uniti lo conferma. L’attaccante avrà la possibilità di incontrare Rocco Commisso nell’ultima tappa della tournée viola, a New York, dove è in programma l’amichevole con il Benfica. Ma non sarà il primo atto di una trattativa che era e resta molto complicata. Babbo Chiesa è l’unico autorizzato a parlare del futuro di Fede e lui non si muoverà dalla Toscana. Per il momento la situazione è congelata. Nessun scontro frontale ma anche nessun passo indietro. Chiesa si sente pronto per affrontare nuove sfide. E ha in tasca l’offerta della Juve. Se la Fiorentina continuerà a considerarlo incedibile il giocatore resterà a Firenze come da contratto.