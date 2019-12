Chiesa, niente vacanze: ha lavorato da solo tutti i giorni al centro sportivo

Il talento della Fiorentina ha rinunciato alle vacanze invernali per recuperare dai problemi fisici, puntando ad esserci a Bologna

Il biglietto per le Maldive, con un volo da Milano diretto a Malè via Dubai, era già stato prenotato da due mesi. Il programma prevedeva la classica settimana sotto il sole tropicale, un bungalow riservato su un atollo circondato dalla barriera corallina e tanta voglia di ricaricare le pile dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro. Invece poi, a sorpresa, Federico Chiesa ha detto di no, scrive stamani La Nazione. Nonostante il gioiello della Fiorentina avesse ormai da mesi progettato assieme alla fidanzata Benedetta di passare il primo Natale della sua vita dall’altra parte del mondo, alla fine ha preferito rimandare il viaggio che tanto aveva sognato. Meglio restare a Firenze a lavorare, per recuperare dal problema alla caviglia destra che lo ha costretto a saltare l’ultima del 2019 contro la Roma e presentarsi ai nastri di partenza dell’anno nuovo nella miglior forma possibile. (…)

Ha scelto di rimanere in Toscana, concedendosi appena un giorno di relax a Forte dei Marmi con la famiglia per Natale. Il resto del tempo (ovvero tutti i giorni tranne il 25 dicembre) lo ha passato al centro sportivo, da solo. Dove tra una serie di sedute in palestra e altre sul campo ha fatto evidenti progressi alla caviglia rispetto alla scorsa settimana, quando era stato costretto a dare forfait: buone risposte sono arrivate anche dall’adduttore, che dopo le magagne di novembre sembrano ora dargli tregua. (…)