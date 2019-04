Contro la Juventus Chiesa ha fatto segnare un altro dato pazzesco in sprint. Le sue accelerazioni saranno fondamentali giovedì. Problemi fisici alle spalle. Contro l’Atalanta dovrà trascinare i viola

Da quando abbandonò il ritiro della nazionale con quelle voci di ‘principio di pubalgia’ che iniziavano a diffondersi, da quelle lacrime nel primo tempo di Fiorentina-Lazio e dopo qualche prestazione al di sotto delle sue potenzialità ad oggi sono passati più o meno 50 giorni. Lasso di tempo in cui si è passati dallo psicodramma per il rischio di perderlo nel momento chiave della stagione che è ormai alle porte, giovedì, a Bergamo, alla necessità di gestirne il recupero, fino ai numeri esaltanti dell’ultima sua prestazione.

Ovviamente, il soggetto in questione, è Federico Chiesa. Che a Torino ha fornito di fatto l’assist per il gol di Milenkovic, anche se sporcato da deviazioni e flipper nell’area piccola, ha colpito un palo ed una traversa da urlo con due missili dal limite dell’area, ma soprattutto ha evidenziato una condizione atletica di nuovo da Chiesa.

Prima dei problemi fisici e dopo un inizio di 2019 semplicemente devastante tra sgroppate e reti, decisive per l’approdo della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, la Lega di Serie A ne aveva già evidenziato l’esplosività, evidente già ad occhio nudo a dir la verità, tramutandola in numeri:

E quel dato, che Chiesa aveva fatto registrare in Spal-Fiorentina, lo ha pure migliorato allo Stadium sabato scorso:

Chiesa, contro la Juventus, ha lanciato il suo segnale: presente. Ed in forma. I problemi fisici sono ormai alle spalle. A Bergamo sa che ri-troverà un ambiente ostile, anche per colpa di Gian Piero Gasperini che più e più volte lo ha appellato come anti-sportivo dopo l’episodio dell’andata di campionato in Fiorentina-Atalanta. E sa che ad ogni pallone toccato verrà coperto di fischi. Ma se nel 3-1 subito dai viola in campionato aveva comunque saputo passare oltre, colpendo anche una traversa clamorosa, quella di giovedì sarà una ulteriore prova per lui. Molte delle speranze di passaggio del turno per la Fiorentina passano da lui. Da quella esplosività ri-vista ed evidenziata a Torino, dalle sue giocate, e dai suoi bolidi con destro e sinistro, sperando in un po’ più di fortuna.