Classifica anno solare 2018: Fiorentina 8° con il Torino, -5 dal 7° posto

56 punti in 38 gare nel 2018 per i viola di Pioli, al pari dei granata ma con una peggior differenza reti. Zona Europa lontana.

Tempo di bilanci con la fine del 2018. L’anno solare ha consegnato una Fiorentina fuori dall’Europa, come dimostra la classifica dei 12 mesi di Serie A: 38 partite giocate, 56 punti per la Fiorentina. Ottavo posto al pari con il Torino (ma peggior differenza reti), il 7° posto dell’Atalanta è lontano 5 punti, il 6° della Lazio addirittura 11 (ma i biancocelesti nell’anno solare hanno giocato una gara in più). Dietro ai viola la Samp, il Sassuolo e le altre. Ecco la classifica proposta da Transfermarkt: