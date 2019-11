Classifiche a confronto: Cagliari boom, +8 rispetto allo scorso campionato

La squadra rossoblù è attualmente la prima tra le diciassette dello scorso anno per incremento di punti

Un Cagliari sorprendente. Come sottolinea il sito CalcioCasteddu.it infatti, la squadra guidata da Maran, prossima avversaria della Fiorentina, è quella che ha avuto il miglior incremento in termini di punti rispetto alla scorsa stagione.

Dai 13 punti dello scorso anno a questo punto della stagione, si è passati ai 21 di questo: ben 8 in più, miglior risultato delle diciassette presenti nello scorso campionato di Serie A.

Nessun incremento per la Fiorentina invece, che dopo undici giornate si ritrova con 16 punti così come nella passata stagione.

Trend positivo anche per l’Atalanta, che nonostante la sconfitta interna subita proprio contro il Cagliari, viaggia a +6 rispetto al 2018/19. Chi sta tutt’altro che bene è il Napoli, che in questo avvio di stagione non riesce proprio a ingranare: -7 rispetto allo scorso anno, così come la Sampdoria. Va addirittura peggio al Milan che nonostante il cambio in panchina fa registrare un pesante -8 punti.

Questo il raffronto completo:

Squadra Punti

2019-2020 Punti

2018-2019 Differenza CAGLIARI 21 13 +8 Atalanta 21 15 +6 Udinese 13 9 +4 Inter 28 25 +3 Roma 19 16 +3 Bologna 12 9 +3 Lazio 21 21 = Parma 14 14 = FIORENTINA 16 16 = Juventus 29 31 -2 SPAL 7 12 -5 Torino 11 17 -6 Genoa 8 14 -6 Napoli 18 25 -7 Sampdoria 8 15 -7 Milan 13 21 -8 Sassuolo 10* 18 -8*

*una gara in meno