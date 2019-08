Cois: “Terim emozionato. Pulgar ottimo ma il miglior acquisto è Chiesa” (Video FI.IT)

L’ex viola ha parlato sia del tecnico turco sia della nuova proprietà americana che sta per approcciarsi alla sua prima stagione in Serie A

Sandro Cois, ex giocatore della Fiorentina dal ’94 al 2002, a margine del pranzo con Terim al quale ha partecipato anche lui, ha parlato anche a Fiorentina.it di tanti temi legati proprio alla maglia viola e alla sua esperienza: “Sono contento di rivedere un grande allenatore come Terim a Firenze. Ha lasciato un gran ricordo in pochissimo tempo. L’ho visto molto emozionato, ha detto che è molto felice di essere tornato a Firenze perché quando viene è sempre accolto alla grande.

La Fiorentina ha fatto ottimi acquisti a centrocampo ma secondo me manca ancora qualcosa in attacco. Penso che poi la squadra possa fare bene, non dico meglio dell’anno scorso perché ci vuole davvero poco. Penso che Montella non avrà problemi quest’anno a riportare la Fiorentina in alto.

Terim e la vittoria sul Milan? Fu una grande partita e giocammo veramente alla grande. Con lui abbiamo sempre giocato bene e infatti mi è dispiaciuto tanto quando è andato via. Con lui si dimise anche Antognoni e perdemmo insieme due grandi personaggi.

Badelj e Pulgar? Badelj è una sicurezza perché a Firenze ha sempre fatto bene anche se viene da una stagione non positiva alla Lazio. Pulgar è un ottimo giocatore e a Bologna ha fatto molto molto bene. Speriamo che migliori ancora. Penso che Montella farà un centrocampo a due proprio con Pulgar e Badelj.

Federico Chiesa? Ai miei tempi Firenze era una piazza appetita perché riuscivamo a vincere qualcosa. A Federico posso dire poco perché ha suo padre che è stato un grandissimo giocatore e gli fa da manager. Il fatto che rimanga a Firenze lo porta a essere il migliore acquisto per la Fiorentina“.