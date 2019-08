Col Galatasaray una prova generale in vista di Coppa Italia e Campionato

Nell’amichevole di domani sera contro la squadra turca dell’ex Terim il tecnico viola Montella avrà a disposizione anche Badelj e Pulgar

Questa ha tutto per essere davvero una prova generale verso il debutto ufficiale in stagione per tutta una serie di buoni motivi. Intanto, il Galatasaray è avversario di statura internazionale e il coefficiente delle difficoltà tecnico-tattiche proposte dai novanta minuti sarà molto alto; poi, considerando che da qui alla partita contro la vincente di Benevento–Monza non ci sono altre amichevoli in programma, ecco che diventa l’occasione giusta per Montella di mettere in campo una formazione che somigli a quella pensata per la Coppa Italia. Infine, ma non per ultimo in ordine d’importanza, con Badelj e Pulgar in più rispetto a Livorno. Mica è poco.

Proprio i due centrocampisti, come riporta il Corriere dello Sport Stadio, rappresentano una delle attrattive principali della partita (più il cileno chiaramente, perché l’ex Lazio ha già quattro campionati di Fiorentina alle spalle), sia per il rendimento che sapranno offrire subito e sia soprattutto per la loro collocazione in campo utile a capire le intenzioni dell’allenatore campano. Facile immaginare la ricerca da parte di Montella del giusto punto equilibrio tra il 4-3-3, che rimane il modulo di riferimento, e il 4-2-3-1 che può diventare il sistema più adatto in base alle caratteristiche dei singoli calciatori appena arrivati in maglia viola.

Ad esempio Boateng, che a Livorno ha giocato in questa posizione da “finto centravanti”, potrebbe arretrare di qualche metro per sistemarsi a ridosso della punta (Vlahovic) senza perdere di vista la porta avversaria. Tutte cose che la gara con il Galatasaray aiuterà a sistemare in ottica Coppa Italia e, soprattutto, campionato. Sempre l’amichevole di domani servirà per aggiungere minuti nelle gambe a Lirola, dopo che lo spagnolo campione d’Europa Under 21 al Picchi è entrato solo a inizio di ripresa.