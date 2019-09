Colantuono: “Quarto posto? Più Lazio che Milan, ma Roma e Fiorentina possono stupire”

L’ex tecnico della Salernitana ha commentato le prime due giornate di Serie A

Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Atalanta e Torino ha parlato a Radio 24 delle prime giornate di campionato:

“Tutto nella norma in questo inizio di campionato. La Juventus pur faticando è a punteggio pieno e l’Inter è in grande crescita. De Ligt è un grande difensore, ma deve ancora prendere le misure della Serie A, poi scaricare tutte le colpe su di lui sarebbe sbagliato. Certo, senza l’infortunio di Chiellini avrebbe potuto inserirsi con più calma. Giampaolo è un allenatore che lavora, ma ha bisogno di tempo per far capire ai suoi calciatori quello che ha in mente. Poi per il Milan diventerà tutto molto interessante, la squadra però può aspirare al massimo al quarto posto. Ma serve tempo. Quarto posto? Forse vedo meglio la Lazio del Milan, attenzione anche a Roma e Fiorentina che possono stupire”.