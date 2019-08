Altre parole del patron viola alla Rai, dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro il Napoli: “Chiesa? è un bravissimo ragazzo. Vogliamo il meglio per lui”

Parla così Rocco Commisso al TGR della Toscana dopo il ko della Fiorentina contro il Napoli: “Sono dispiaciuto per il risultato, per la sconfitta, un po’ ingiusta. I tifosi si meritavano di più. Anche la squadra. La voglio ringraziare, e tutti, gli ho detto di dare tutto, non lasciare mai niente, lo hanno fatto. Poi, purtroppo, il risultato è stato quello. Commisso mania? Sono rimasto commosso dai tifosi e dal loro affetto. Li voglio ringraziare tutti. Chiesa? Ha fatto le foto con tutta la mia famiglia, è un bravissimo ragazzo. Noi vogliamo solo il meglio per lui, ci mette il cuore. Giocherà forte per noi, e sarà importantissimo per la nostra stagione”