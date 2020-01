Commisso, niente carbone: nella calza vuole i punti. Ieri lungo discorso alla squadra

Arrivato ieri e subito immerso nel mondo viola. Ha conosciuto Iachini, ha parlato alla squadra, ha tranquillizzato Chiesa. Ora punti, stadio e mercato

Commisso ricomincia da dove si era fermato. Con la sua carica e quella grinta fondamentale per affrontare il momento più delicato della sua gestione, scrive stamani La Nazione. Anche ieri, nel primo giorno a Firenze, il numero 1 viola non si è fermato un attimo. E questo nonostante una complicanza sul volo che lo ha riportato in Italia e che lo ha costretto ad atterrare fuori dalla Toscana. Eppure tutto ciò non è bastato a guastare i piani del patron, che si è subito diretto al centro sportivo senza nemmeno passare in albergo pur di stare al fianco della Fiorentina e conoscere Iachini, con il quale si era interfacciato solo in call conference al momento della nomina: (…)

L’agenda di Commisso sarà fitta: oggi il presidente sarà al «Dall’Ara» per la prima uscita dell’anno poi sarà impegnato su due fronti ben distinti, quello relativo allo stadio e soprattutto al calciomercato. (…)

Commisso le parole più importanti le ha riservate proprio per Pezzella e compagni, che il patron ha salutato durante il pranzo incoraggiandoli con un lungo e accalorato discorso in vista dell’appuntamento contro il Bologna: c’è da onorare al meglio la bella accoglienza che gli ottomila del «Franchi» hanno dato alla Fiorentina a Capodanno: e poi niente carbone ma una vittoria nella calza della Befana, la sintesi del discorso. Tra i momenti più significativi c’è stato anche l’abbraccio con Chiesa.