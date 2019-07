Compper: “Demme sogna di giocare in Italia. Fiorentina? Può iniziare una nuova avventura”

Il difensore tedesco del Duisburg ha parlato del ritorno di Montella e del possibile arrivo di Diego Demme

L’ex difensore della Fiorentina, Marvin Compper, ha parlato a Radio Bruno:

DUISBURG. “Ho trovato un club dove posso giocare. In terza divisione ma ho la possibilità di giocare. E’ un club che normalmente gioca in Serie B e quest’anno lotterà per tornarci e speriamo di farcela. La squadra è completamente rinnovata”.

CELTIC. “Mi è servita tanto a livello umano. Mi sono adattato a una nuova cultura, diversa rispetto a quella tedesca. Il mio futuro nel calcio sarà come allenatore”.

FIORENTINA. “C’è la possibilità di cominciare una nuova avventura. Hanno ripreso Montella per giocare un calcio diverso rispetto a Pioli e Sousa. C’è un progetto e la squadra è cambiata molto. Ci sono tanti giovani e c’è la possibilità di crescere. E’ tornato anche Pradè: avere un direttore e un allenatore che condividono le idee è importante”.

DEMME. “Con Diego siamo molto amici. Abbiamo parlato qualche settimana fa e lui ha fatto le vacanze in Toscana. Lui è di origini italiane, ha giocato ad alti livelli in Bundesliga e da quattro anni è titolare al Lipsia, giocando anche da capitano. Secondo me sarebbe un’opzione interessante per la Fiorentina anche per l’età del giocatore. Per lui sarebbe un sogno giocare in Italia”.