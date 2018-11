Comune di Firenze approva il Pue, Nardella annuncia che entro Natale sarà illustrata la nuova Mercafir

E proprio per la nuova Mercafir, nel corso della conferenza stampa odierna del Sindaco Dario Nardella e dell’Assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini, sono stati evidenziati i progressi nella progettazione dei nuovi mercati generali fiorentini che saranno trasferiti nella zona nord di Castello.

“Si tratta di una svolta fondamentale nella visione di sviluppo di Firenze – ha spiegato Nardella in merito al nuovo piano di Castello – una volta per tutte diamo il via alla prospettiva di sviluppo dell’ultima area inutilizzata della città”.

L’approvazione è l’ultimo passo affinché la variante diventi un nuovo strumento urbanistico. Oltre alla riduzione dei volumi edificabili, il nuovo piano soddisfa le nuove norme di ENAC in materia di sicurezza attorno agli scali aeroportuali. Le parti sottratte al parco urbano con la nuova pista, saranno recuperate con la dismissione e demolizione della attuale: “Non si mettono in discussione gli 80 ettari di parco”, ha precisato il Sindaco Nardella, che ha sottolineato che “il parco non potrà mai essere al di sotto degli 80 ettari”.

Il nuovo PUE è strutturato in maniera tale che sia compatibile sia con la attuale pista, sia con la futura, tranne che per la parte che riguarda lo studentato, che quindi potrà essere realizzato con la pista parallela al raccordo autostradale.

La nuova area avrà un sistema di mobilità che vedrà una passerella di collegamento tra la fermata della Tramvia alla fermata ferroviaria Peretola-Guidoni, oltre a bus, l’autostrada (svincolo di Peretola e conseguente dismissione del semaforo all’ingresso del raccordo autostradale, collegando l’accesso all’aeroporto con una bretella che da viale XI agosto correrà parallela alla linea tramviaria) e piste ciclabili.

“Con il nuovo PUE abbiamo azzerato l’effetto domino – ha detto Nardella – il trasferimento della nuova Mercafir si fa a prescindere dalla nuova pista e dal nuovo stadio e lo stadio si può fare a prescindere dal nuovo aeroporto“. “Con il PUE tocchiamo un punto di non ritorno”: ha sottolineato il Sindaco in merito alla questione nuovo stadio, Mercafir ed aeroporto “consentendo di procedere speditamente su tutti i fronti”.

“Ieri ci siamo confrontati con progettisti e Presidente (Lucibello, ndr) e il progetto per la nuova Mercafir – ha detto l’Assessore Bettarini – sta procedendo molto speditamente”.

In merito il Sindaco Nardella ha annunciato che entro Natale sarà illustrato come saranno realizzati i nuovi mercati generali di Firenze.