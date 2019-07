Conferito a Coverciano il Premio Pegaso come centro sportivo di eccellenza mondiale

Il riconoscimento è stato consegnato dalla Regione Toscana. Premiato anche il direttore del Centro Tecnico Federale, Maurizio Francini

Come riportato dal canale mediatico della FIGC, è stato assegnato un riconoscimento al Centro di Coverciano per i suoi 60 anni di attività e perché rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito delle infrastrutture calcistiche a livello mondiale. Questa mattina, nel Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati della Regione Toscana, è stato conferito al Centro Tecnico Federale il prestigioso riconoscimento del ‘Premio Pegaso’ quale eccellenza toscana nel mondo. A ritirare il premio era presente il direttore di Coverciano, Maurizio Francini, a cui è stato consegnato un altro ‘Premio Pegaso’ – questo personale – per la sua attività da dirigente del Centro Tecnico.

“Questo riconoscimento per Coverciano – ha commentato Maurizio Francini davanti ai giornalisti presenti – è stato possibile grazie alla volontà della Federazione di investire nel Centro. Per dare un’idea dei lavori continui che portiamo avanti, tra mansioni didattiche e sul campo, basta dire che nel 2018, su 365 giorni, solo in 15 non abbiamo avuto attività.”

Durante la mattinata è stato proiettato il documentario della Regione Toscana – prodotto dalla Fondazione Sistema Toscana – dal titolo ‘Coverciano: prosa e poesia del calcio’ che, attraverso le voci dei protagonisti, racconta la vita e la storia del Centro.

Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessore al Turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo; l’assessore allo Sport della Regione Toscana, Stefania Saccardi; il direttore della Fondazione Sistema Toscana, Paolo Chiappini, e il presidente dell’Ussi Toscana, Franco Morabito.